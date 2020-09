„Widerstand“ im Rosengarten

Sein erster Auftritt nach sechsmonatiger Pause führte den Heiligenstädter Liedermacher Klaus Nitschke in den Garten des Literaturmuseums „Theodor Storm“.

Mit dem Glockenschlag um 18 Uhr kam noch einmal die Sonne hervor – pünktlich zum Beginn des Konzertes mit dem Heiligenstädter Liedermacher Klaus Nitschke am Mittwoch im Rosengarten des Literaturmuseums Theodor Storm. Weil derzeit Veranstaltungen in den Räumen des Museums nicht möglich sind, mussten die Besucher, die sich bereits für den eigentlich vorgesehenen Termin am 26. August angemeldet hatten, des schlechten Wetters wegen noch zwei Wochen warten.