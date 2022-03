Wie schlecht wird es noch?

Silvana Tismer über beschämendes Verhalten

Wenn man die Nachrichten verfolgt, so wird immer wieder klar, dass es nicht das russische Volk ist, das den Ukrainekrieg angezettelt hat oder ihn will. Im Gegenteil. Tausende Menschen gehen trotz des Wissens um Verhaftungen und Repressalien in Russlands Städten auf die Straßen, um gegen den Krieg zu protestieren und zu fordern, dass er beendet wird. Tausende Demonstranten wurden bereits verhaftet.

Umso unerträglicher ist es, wenn in diesen Tagen Menschen russischer Herkunft Drohbriefe erhalten. Ja, hier im Eichsfeld. „Russenpack“, steht da. „Ihr seid keine Deutschen und werdet es auch nicht“, heißt es weiter. Nur der „Archipel Gulag“ (Alexander Solschenizyn würde sich im Grabe umdrehen) sei der richtige Ort. All das gespickt mit ordentlich Rechtschreibfehlern. Selbst russische Kinder in Schulen werden von Gleichaltrigen gemobbt und mit Ausdrücken bedacht, die kein Kind in diesem Alter kennen sollte.

Das ist ist nicht nur unerträglich, widerwärtig und beschämend, sondern auch unglaublich dumm. Aber es ist ja so einfach, zu verallgemeinern. Teils werden sogar Ukrainer als Russen beschimpft. Erstaunlich, dass man sich solche Mühe gibt und auch noch Geld für die Briefmarke investiert.

Redet lieber mit den russischen Mitbürgern, als sie zu bedrohen und zu verunglimpfen. Vielleicht sorgt das für ein wenig Erhellung.