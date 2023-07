Wie war das mit dem Tourismus zu Zeiten der DDR und im Eichsfeld?

Teistungen. In Teistungen geht es um den kleinen Grenzverkehr und auch darum, an einem Ort im Eichsfeld, der eine wichtige Rolle spielte.

„Urlaub. Macht. Geschichte – Reisen und Tourismus in der DDR“ überschreibt als Titel den dritten Teil der Veranstaltungsreihe „50 Jahre Kleiner Grenzverkehr“ im Grenzlandmuseum in Teistungen.

Am 21. Juni 1973 wurde der Grenzübergang Duderstadt-Worbis in Betrieb genommen. Mehr als sechs Millionen Menschen nutzten ihn bis zur Öffnung der Grenzübergänge am 9. November 1989, um vor allem im „Kleinen Grenzverkehr“ familiäre Kontakte zwischen Ost und West pflegen zu können.

Im dritten und letzten Teil der Veranstaltungsreihe geht es um die Bedeutung des Tourismus in der DDR. Das Grenzlandmuseum Eichsfeld hat dazu den Tourismusforscher Hasso Spode, Historiker und Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus (HAT) an der TU Berlin, eingeladen. Er analysiert seit den 1980er Jahren die Entwicklung des modernen Tourismus aus kultur- und sozialhistorischer Perspektive. 2022 hat er ein Buch zur Geschichte des Reisens und des Tourismus in der DDR veröffentlicht.

In seinem Vortrag am Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr, wird er in der Bildungsstätte des Grenzlandmuseums in Teistungen ausgehend davon einen Überblick über Erscheinungsformen und Entwicklungslinien des DDR-Tourismus geben. Er vertritt die These, dass der Tourismus „ein geradezu konstitutives Element dieses Staates“ war und, dass er eine entscheidende Rolle beim Zusammenbruch der DDR spielte, manifestiert im Ruf nach Reisefreiheit. Im Anschluss an den Vortrag sind die Gäste herzlich eingeladen, mit dem Referenten zu diskutieren. Die Moderation übernimmt Mira Keune, Geschäftsführerin des Grenzlandmuseums.