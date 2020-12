Wieder auf gutem Weg

Theopista Nalwega hält per Selfie die Baufortschritte am Jungengymnasium in Lwamaggwa fest. Bald soll es bezugsfertig sein.

Heiligenstadt. Ugandakreis kann mit 25.000 Euro Spendenerlös in Partnergemeinde die Not lindern helfen

Mit gemischten Gefühlen blickt der Ugandakreis Heiligenstadt auf 2020 zurück. „Gerade noch rechtzeitig kam eine Gruppe des Ugandakreises Mitte Februar aus Uganda zurück“, erinnert sich Manuela Simon vom Vorstand. Wie immer hatte die Gruppe in Uganda alle Hände voll zu tun, unter anderem von der Spende der Schüler des Lingemann-Gymnasiums erworbenen Computer an die Secondary School in Lwamaggwa übergeben.

Große Pläne hatte der Ugandakreis für 2020 mit der Einladung von zwei Schülern sowie des Direktors der Secondary School nach Heiligenstadt. Auch eine gemeinsame Reise nach Israel war geplant.

„Doch nichts davon ließ sich umsetzen“, sagt Manuela Simon traurig. „Die ugandische Regierung hatte schon bald einen extrem strengen Lockdown verhängt und dem Land einen Stillstand aufgezwungen, der viele Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz gebracht hat. Die meisten der kleinen Läden, aber auch die Schulen mussten über Monate geschlossen bleiben, so dass die Schulkinder fast ein gesamtes Jahr verpasst haben.“

Armut, Hunger zwang viele Familien, mit ihren Kindern aufs Land zu fliehen, weil sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen und die Familie nicht mehr versorgen konnten. „Wie hoch genau die Zahlen, der an Covid-19 Erkrankten ist, lässt sich nur schwer sagen. Belastbare Zahlen gibt es nicht.“ Immer wieder hört der Ugandakreis, dass die Menschen dort große Angst haben, das Virus als unbeherrschbare Todesgefahr ansehen, ähnlich dem Ebola-Virus.

Mit den Spenden konnten auch Schulungen für Frauen finanziert werden - unter Abstandsregeln und mit Mundschutz. Foto: Theopista Nalwega

Um mit dem Nötigsten zu helfen, gab es im Sommer einen Hilfe-Aufruf, der ein überwältigendes Ergebnis gebracht hat. „Bis heute sind rund 25.000 Euro Spenden eingegangen, die inzwischen vollständig nach Uganda überwiesen wurden“, ist Manuela Simon dankbar. Von diesem Geld wurden dort wichtige Schutzkleidung für Krankenstationen, Seife, Desinfektionsmittel und Decken angeschafft, aber vor allem auch Lebensmittel, die an die Ärmsten in den abgelegenen Dörfern in der gesamten Diözese verteilt wurden.

Neben dem Dank haben den Ugandakreis auch zahlreiche Berichte erreicht. Die Abschlussklassen der Grund- und weiterführenden Schulen konnten ab dem 15. Oktober ihren Unterricht wieder aufnehmen. „Viele Schüler und alle Patenkinder dieser Klassen sind in ihre Schulen in Lwamaggwa zurückgekehrt.“

Erfreulicherweise konnte trotz des Stillstandes der Bau des Jungeninternats der Grundschule mit Unterstützung durch Caritas Maddo vorangebracht werden. „Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hatte den Projektantrag des Ugandakreises im April 2020 genehmigt und finanziert dieses Projekt nun zusammen mit dem Ugandakreis.“ Vielleicht könnten schon Mitte Januar die Kinder das neue Internat nutzen.

Von den Eichsfelder Spenden wurden wichtige Lebensmittel gekauft und diese von den Partnern in Uganda bis in die entlegensten Dörfer gebracht. Foto: Vincent Nakaana

Auch die schon länger geplante Anschaffung eines neuen Solarsystems für die Krankenstation in Lwamaggwa konnte auf den Weg gebracht werden. Im September schloss der Ugandakreis einen neuen Vertrag mit einer großen Heiligenstädter Firma über die Fortführung der Unterstützung des mobilen Aids-Projektes und der Krankenstation in Lwamaggwa mit jährlich 8000 Euro. „Wir sind für die jahrelange Unterstützung sehr dankbar, genau wie einer Supermarktkette in Heiligenstadt, Uder und Dingelstädt durch das Sammeln der Flaschenpfandbons.“