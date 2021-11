Für Schwimmer wird die Wipperwelle wieder zwei Stunden in der Woche geöffnet.

Wieder Schwimmen in der Worbiser Wipperwelle

Worbis. Der Förderverein Pro Wipperwelle organisiert donnerstags die Schwimmmöglichkeit für die Worbiser.

Nach fast zweijähriger Unterbrechung wird es ab Donnerstag, 18. November, wieder möglich sein, in der Wipperwelle in der Zeit von 17 bis 19 Uhr Schwimmen zu gehen. Das teilt der Förderverein Pro Wipperwelle am Freitag mit. Der Verein hat zu diesem Zweck die Wasserfläche angemietet und stellt auch die Aufsicht, heißt es. Nun hoffe man auf viele Badegäste, damit der finanzielle Aufwand im Rahmen bleibe. Bei Bedarf sei auch eine Erweiterung des Angebotes möglich.