Wiesenbrand im Eichsfeld legt kurzzeitig Bahnverkehr lahm

Hessenau. Auf einer Wiese bei Hessenau gerät eine große Menge Heu in Brand. Der Bahnverkehr muss kurzzeitig unterbrochen werden.

Zu einem Wiesenbrand kam es am Freitagmittag an der L 3080 in der Nähe von Hessenau. Auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern stand Heu in Flammen. Die Feuerwehren Uder, Birkenfelde, Schönhagen, Schachtebich, Marth und Arenshausen waren mit insgesamt 48 Kameraden im Einsatz.

Rauch behindert den Verkehr auf Bahnstrecke

Bereits kurze Zeit nach der Alarmierung konnte das Feuer gelöscht werden. Größere Schäden entstanden nicht. Aufgrund starker Rauchentwicklung musste jedoch der Verkehr auf der nahe liegenden Bahnstrecke kurzzeitig unterbrochen werden.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, keine brennenden Gegenstände wie Zigarettenstummel und Streichhölzer sowie Glasflaschen oder ähnliches aus dem Auto zu werfen.