Wilder Westen in Leinefelde-Worbis

Nicht das Rathaus, sondern erstmals die Obereichsfeldhalle selbst hat am Rosenmontag die närrische Schar der Stadt Leinefelde-Worbis gestürmt. Und die kam in großem Gefolge aus allen elf Ortsteilen samt Prinzenpaaren, Gardetänzern und Elferratsvertretern.

Wie immer allerdings waren die Mitglieder des Worbiser Carneval-Clubs zu spät dran, haben sie doch an diesem Tag ein volles Programm, zu dem unter anderem Besuche bei den Banken, in den Kindergärten oder im Krankenhaus gehören.

Der Kinderfasching sowie der traditionelle Kostümball gehören am Nachmittag beziehungsweise Abend auch noch zu dem turbulenten Tag dazu. Ihr Ortsteilbürgermeister Thomas Rehbein, der gleichzeitig Präsident des WCC ist, hatte vorab schon einmal die Stellvertretung übernommen, doch dabei sein wollte eine Worbis Abordnung allemal.

Das Motto lautete „Der Elferrat ist Schnee von gestern, wir sind jetzt Cowboys in einem Western“. Getreu nach diesem hatten sich auch die Ortsteilbürgermeister sowie Bürgermeister Marko Grosa kostümiert. Foto: Eckhard Jüngel

In der Halle herrschte am Vormittag beste Stimmung. Die Leinefelder, Breitenbacher, Birkunger, Hundeshagener, Wintzingeröder, Breitenhölzer, Worbiser, Kirch- und Kaltohmfelder, Beuerschen und Kallmeröder feierten ausgelassen den Höhepunkt des Karnevals.

Entsprechend fantasievoll waren auch die Kostüme, in die man geschlüpft war. In diesem Jahr tummelten sich beim Rathaussturm allerdings nicht nur flotte Käfer, geisterhafte Wesen, Außerirdische und hübsche Piratinnen, sondern auch Indianer und jede Menge Westernhelden. Schließlich lautete das viel verheißende Motto „Der Elferrat ist Schnee von gestern, wir sind jetzt Cowboys in einem Western“. Getreu diesem hatten sich die Ortsteilchefs sowie Bürgermeister Marko Grosa in Schale geworfen. Mit Cowboyhüten auf den Köpfen galoppierten sie im wahrsten Sinne des Wortes auf die Bühne. Und da fing bei manchem das Rätselraten an. Sollten das Pferde sein? Viele erkannten jedoch deutlich die Ähnlichkeit mit Sancho Pansas Esel.

Doch deswegen waren die Gäste ja auch gar nicht gekommen, die wollten etwas ganz Anderes: den

Kampflos wurd der Rathausschlüssel erobert.. Foto: Eckhard Jüngel

Rathausschlüssel. Und den bekam jede Abordnung auch prompt vom Stadtchef ausgehändigt. Warum das absolut kampflos geschah, das dürfte vielleicht noch zu klären sein. Einen Tag haben die Narren allerdings noch Zeit, um einen Blick ins Rathaus und in die Stadtkasse zu werfen. Am Montag war das ungünstig, denn auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung durften feiern.

Am Rosenmontag gab es aber keinen Grund für schlechte Laune. Die Halle bot endlich viel Platz, und für Speis‘ und Trank war gesorgt. Eine Stärkung konnte mancher nach dem anstrengenden Wochenende auch gut gebrauchen. Zur Krönung steuerten die Ortsteile entweder einen tänzerischen, gesanglichen oder Büttenrednerbeitrag bei. Und da kam in Leinefelde auch erstmals Karnevalsurgestein Ernst Siebert aus Beinrode zu Ehren, der sich über seinen Beitritt zum Verein „Die Wandervögel“ so seine Gedanken machte und wie es wäre, wenn man vom Wanderbus auf das Wanderauto umsteigen würde.

