Der Wildkater aus dem Kyffhäuserkreis, von den Tierpflegern liebevoll Bert genannt, ist wieder in der Natur.

Wildkater Bert ist wieder in Freiheit

Worbis. Das kranke Tier wurde im Kyffhäuserkreis gefunden und im Alternativen Bärenpark gesund gepflegt.

Der Wildkater aus dem Kyffhäuserkreis – von den Tierpflegern liebevoll Bert genannt – erfreut sich nicht nur wieder bester Gesundheit, er ist nun endlich auch wieder in der freien Natur, teilt Bernd Nonnenmacher, Geschäftsführer des Alternativen Bärenparks Worbis, mit.

Das Tier, das zu einer geschützten Art gehört, war vor einigen Wochen desorientiert gefunden worden, stark abgemagert und in einem kritischen Zustand. Die Behörden des Kyffhäuserkreises übergaben die Wildkatze dem Team des Bärenparks, das ihn schließlich gesund gepflegt hat. Jetzt wurde Bert an seinem Fundort in die Natur entlassen.

„Auch wenn dies ein Erfolg für den Artenschutz und das Tier selbst ist, ist es einer von zahlreichen Wildtierschutzfällen in diesem Jahr“, berichtet Nonnenmacher. Allein im Projekt Worbis sei Bert kein Einzelfall. Fast täglich erreichen die Tierschützer laut Nonnenmacher Hilferufe bezüglich verletzter oder verwaister Wildtiere wie Füchse, Marder oder Wildkatzen. Doch leider sei der Platz zur Aufnahme begrenzt, berichtet er.

Auch Wildkatzen-Waisen sollen ausgewildert werden

Neben der ausgewachsenen Wildkatze befinden sich aktuell zum Beispiel auch verwaiste Wildkatzenwelpen in der Obhut des Bärenparks. Auch sie wurden von den Behörden an das Wildtier- und Artenschutzprojekt abgegeben, nachdem ihre Mutter tot aufgefunden worden war. Doch dies ist nicht immer der Fall. Nicht selten werden laut Nonnenmacher Jungtiere fälschlicherweise für Waisen gehalten und mitgenommen, obwohl die Mutter noch in der Nähe ist. Nur weil ein Jungtier allein ist, muss es aber nicht gleich verwaist sein.

„Die Wildkatzenwelpen im Projekt Worbis müssen erst groß werden, bevor sie ausgewildert werden können. Was ein enormer finanzieller und personeller Aufwand ist, da die kleinen Vierbeiner zum einen enormen Appetit haben, zum anderen fachgerecht betreut werden müssen“, so Nonnenmacher.

Die Auswilderungsaktionen sind ein wichtiger Beitrag für den Artenschutz und bilden bereits erste Erfolge der Kooperation zwischen dem der Stiftung für Bären und dem Thüringer Umweltministerium, heißt es. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium entsteht derzeit eine Erweiterung des Kompetenzzentrums der Stiftung, die auch als Auffang- und Auswilderungsstation für kleine Canivoren wie der Wildkatze angedacht ist, sagt der Geschäftsführer.