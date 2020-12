Windräder und Gemeindeneugliederung

Die Gemeinde Dünwald geht bald auf die Suche nach Partnern, um sich einem größeren Konstrukt anzuschließen. Die Verwaltung in Hüpstedt wird es dann so nicht mehr geben.

Der Grund, warum die Ratssitzung der Gemeinde Dünwald am Mittwochabend so gut besucht war, war wohl der Tagesordnungspunkt, in dem es um die geplanten Windräder im Wald zwischen Beberstedt und Silberhausen gehen sollte. Dieser wurde aber zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung genommen. Die rot-rot-grüne Koalition des Thüringer Landtages hatte sich am Dienstag mit der CDU auf eine Änderung des Waldgesetzes geeinigt, die das nun verbieten soll. Die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat hatte deshalb die Streichung beantragt.