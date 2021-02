Wintersport im Eichsfelder Schneesturm

Autofahrer, Trucker, Bahnen und viele weitere Institutionen kämpfen am Wochenende und am Montag mit den starken Schneefällen und hoch aufgetürmten Schneeverwehungen im gesamten Landkreis Eichsfeld. Aber es gibt immer wieder Menschen, bei denen die weiße Bescherung nicht für Sorgenfalten sorgt, sondern im Gegenteil echte Freude hervorruft. Zu diesen Winterfans gehört zum Beispiel Andreas Kaiser aus Worbis. Während alles stöhnte und die Schneeschaufeln für den Kampf „David gegen Goliath“ zückten, trotzte er gleich am Sonntag dem starken Wind und den eisigen Temperaturen am Ohmgebirge und schnallte sich viel lieber die Langlaufskier unter, um zu einem ausgiebigen Wintervergnügen aufzubrechen. So kann man auch dem Winter die schönen Seiten abgewinnen.