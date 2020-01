Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wintervergnügen mit Musik und Baumtausch in Worbis

Der evangelische Pfarrhof in Worbis soll sich am Wochenende zum Schauplatz eines echten Wintervergnügens verwandeln. Los geht es am Samstagabend mit Livemusik von Glimmerking. Wer mag, darf seinen ausgedienten Weihnachtsbaum mitbringen und ihn gegen ein Getränk tauschen. Das sei auch am Sonntag möglich, heißt es vom Freundeskreis, der schon mehrere kulturelle Ereignisse auf dem und rund um den Pfarrhof vorbereitet hat. Samstag beginnt der Spaß um 19 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Auch dann wird es erneut Livemusik mit Glimmerking geben, auch die Kinder sollen nicht zu kurz kommen. Für sie steht der bekannte und beliebte Kinderliedermacher Mathi bereit, der sie mit einem tollen Programm, mit Liedern und Spielen unterhält. Auch eine Eisenbahn wird eine Rolle spielen, heißt es aus Worbis. Sie werde quer über den Pfarrhof fahren. Der Eintritt am Samstag kostet 5 Euro, aber am Sonntag ist der Eintritt für alle frei. Zu finden sind die evangelische Kirche und der lauschige Pfarrhof in der Krengeljägerstraße 1.

Was: Wintervergnügen Wo: evangelischer Pfarrhof Worbis Wann: Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr, Sonntag, 12. Januar, ab 14 Uhr