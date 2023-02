Wipperwelle in Worbis bis auf Weiteres geschlossen

Leinefelde-Worbis. Für die Nutzer der Wipperwelle in Worbis werden Termine im Leinebad gesucht. Ein Defekt in der Lüftungsanlage ist Grund der Schließung.

Dass die technischen Anlagen in der Wipperwelle in keinem guten Zustand sind, ist seit Jahren bekannt. Seit Donnerstag wurde das Bad bis auf Weiteres geschlossen, teilt die Stadt mit. Grund der Schließung ist ein größerer technischer Defekt in der Lüftungsanlage. Für das Schulschwimmen, Vereine und Gruppen, die das Bad noch genutzt haben, sollen Alternativtermine im Leinebad gefunden werden.