Wird es eine weiße Weihnacht für das Eichsfeld?

Ob es in diesem Jahr weiße Weihnacht gibt, ist immer noch nicht klar. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen.

Eichsfeld. Die jungen Wetterfrösche aus Heiligenstadt sind sich noch uneins und sagen auch, warum eine Prognose schwierig ist.

Johann Wolfgang von Goethe schrieb einmal in einem Brief an seinen engen Freund Friedrich Schiller: „Der Herbst ist immer unsere beste Zeit.“ Mit dieser Meinung steht der Stürmer und Dränger jedoch ganz schön einsam da. Fragt man die Deutschen nach ihrer liebsten Jahreszeit, geben die meisten den Sommer, manche noch den Frühling an. Winter und Herbst fallen bei uns, was die Beliebtheit angeht, einfach unten durch. Vielleicht ist es das Wechselhafte, die Diskontinuität, die uns zu schaffen macht.

Doch ein Blick auf die vergangenen drei Monate lohnt sich: Denn der Herbst hatte dieses Jahr für jeden Geschmack etwas zu bieten. Außerdem werden wir einen Blick in die Zukunft wagen und die Frage beantworten, ob wir dieses Jahr mit einer weißen Weihnacht rechnen können.

In Heiligenstadt sowie deutschlandweit bescherte uns der September einen warmen Sommerausklang. Unsere Wetterstation auf dem Liethen maß Mitte September immer noch regelmäßig Werte jenseits der 20-Grad-Marke, mit einem Monatshöchstwert von 26,4 Grad Celsius. Im September zeigte sich der Herbst aber nicht ausschließlich von seiner sommerlichen Seite – wenn am 19. September etwa das Quecksilber keine 13 Grad erreichte, wusste man, mit dem Sommer ging es langsam vorbei.

Radikaler Temperaturwechsel in nur einer Woche

Die Trockenheit blieb uns aus den warmen Monaten aber noch erhalten. Mit nur rund 23 gefallenen Litern je Quadratmeter glich sich unser September exakt dem des Vorjahres. Zu Beginn des Oktobers zeigte uns der Sommer wohl zum letzten Mal in diesem Jahr sein Gesicht. Noch am dritten Oktober kletterte der Tageshöchstwert auf über 20 Grad – nur um eine Woche später schon die ersten Messwerte unter dem Gefrierpunkt zu erfassen. In Bodennähe konnte das Thermometer auf der Wetterstation schon ab dem 8. Oktober Bodenfrost messen.

Es ist wohl auch diese Wechselhaftigkeit, mit der Goethe in seinem Brief an Schiller den Herbst charakterisierte. Das schlägt natürlich Manchem aufs Gemüt. Dazu kommt die Dunkelheit: Im Oktober schien die Sonne über Heiligenstadt mehr als 40 Stunden weniger als im Vormonat. Auch fiel mit 34 Litern pro Quadratmeter etwas mehr Niederschlag als im September. Zum letzten Tag des Monats zeigte sich der Oktober mit einer mittleren Temperatur von gut 14 Grad noch mal von seiner freundlicheren Seite.

Die Tage werden kürzer, die Sonne zeigt sich seltener. Nur 40 Sonnenstunden gab es bei uns in diesem November. Auch die Temperaturen sollten uns auf den Winter einstimmen. Nur noch selten kamen wir auf zweistellige Werte: Mit Fortschreiten des Monats näherten sich die Tagesmitteltemperaturen immer mehr dem Gefrierpunkt an. Auch beim Thema Niederschläge blieb der November vergleichsweise verhalten – der diesjährige Herbst war insgesamt recht trocken. Im Durchschnitt war unser November mit gut 5 Grad Celsius nicht außergewöhnlich. Trotzdem hieß es spätestens ab dann: Winterjacken raus! Denn morgens kam es gern mal zu Minusgraden.

Schnee-Weihnacht? Noch ist für die Mitte alles offen

Besonders frisch wird es in der Früh übrigens immer dann, wenn es in der Nacht zuvor keine Wolken am Himmel gab. Wolken speichern nämlich die Wärme und hindern die warme Luft in diesem Fall daran, aufzusteigen. Auch, wenn unser Herbst in diesem Jahr wenig spektakulär war, so war er trotzdem ein besonderer. Es ist nun schon der zweite Herbst einer andauernden Corona-Pandemie. Vor allem aber war es der Herbst der vierten Welle, die vieles überschattet und vielen auch die Hoffnung auf eine coronafreie Weihnacht genommen hat.

Aller Voraussicht nach wird Corona auch wieder unser Weihnachtsfest bestimmen. Bleibt uns nur die Hoffnung auf ein Weihnachten im Schneezauber. Doch wird unser Wetter das hergeben? Deutschlands Chancen auf weiße Weihnachten sind seit jeher eher gering – umso größer natürlich die Freude, wenn es dann einmal klappt. Die Großwetterlage spielt uns dabei aber zurzeit nicht gerade in die Karten. Teile Norddeutschlands können noch mit Schnee rechnen, der Süden bekommt durch Tiefdruckgebiete aus dem Westen wahrscheinlich eher milderes Wetter ab. Für das Eichsfeld in der Mitte Deutschlands ist also noch alles offen.

Kai Majer gehört zum Leistungskurs Geografie des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums und der AG „Junge Wetterfrösche“