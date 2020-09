Unterzeichnen den Letter of Intent: Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstands UMG, (links), Dieter Beckmann, Sprecher des Vorstands und wissenschaftlicher Direktor iba (rechts), in Gegenwart der UMG-Onkologen Volker Ellenrieder, Direktor des Universitätskrebszentrums UMG (hinten links), Philipp Ströbel, Direktor Institut für Pathologie (hinten rechts).

Heiligenstadt/Göttingen. Das Heiligenstädter Institut für Bioprozess- und Analysemesstechnik will enger mit der Universitätsmedizin Göttingen zusammenarbeiten – auch in der Ausbildung.

Wissenschaftler in Heiligenstadt und Göttingen arbeiten zusammen

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und das Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik in Heiligenstadt (iba) wollen ihre wissenschaftliche Zusammenarbeit ausbauen und auf der Grundlage eines Kooperationsvertrags gestalten. Dafür haben Professor Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstands der UMG und Dekan der Medizinischen Fakultät, und Professor Dieter Beckmann, Sprecher des Vorstands und wissenschaftlicher Direktor des iba, einen sogenannten „Letter of Intent“ unterzeichnet. In ihm sind die konkreten Schritte auf dem Weg zur Kooperation benannt.