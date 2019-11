Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wochenende im Zeichen der Wurst

Im Eichsfeld geht es einmal wieder um die Wurst, und zwar beim Wurstmarkt in Duderstadt, der am kommenden Wochenende stattfindet. Rund 60 ausgesuchte Verkaufsstände wird es geben, bei denen die Eichsfelder Mettwurst im Vordergrund steht, teilt Anka-Maria Walther vom Verein Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt mit. Aber auch an anderen Spezialitäten wie Schmandkuchen oder Schlachtesuppen wird es nicht fehlen. Ergänzt wird das Angebot mit frisch geräucherte Forellen, Wild- und Käsespezialitäten sowie Gewürzen. „An den meisten Ständen kann probiert werden, so dass hier eine wunderbare Schlemmermeile mit den Eichsfelder Köstlichkeiten entsteht“, so Walther.

Der Wurstmarkt sei ein Forum für die Regionale Direktvermarktung und locke jedes Jahr um die 15.000 Besucher nach Duderstadt. Bei der Prämierung wird eine Jury die Stracken verkosten und bewerten. Dazu, so Walther, stelle jeder Fleischer zwei Stracken zur Verfügung. Eine davon werde aufgeschnitten und verkostet. Die zweite bleibt ganz und wird nach dem Aussehen bewertet. Die drei Erstplatzierten bekommen eine Urkunde. Die Prämierung findet am Sonntag, 16 Uhr, im Bürgersaal des historischen Rathauses statt. Die Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Für die Kinder gibt es ein Märchenkarussell, das Spielmobil und die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit beim Pfeilwerfen unter Beweis zu stellen.

Der Wurstmarkt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Geschäfte laden zum Einkaufsbummel am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein.