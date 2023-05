Wohin am Himmelfahrtstag im Eichsfeld?

Sigrid Aschoff und ihre Zeitungskollegen freuen sich auf viele Tipps zum Feiertag von den Eichsfeldern. Trauen Sie sich, teilen Sie uns empfehlenswerte Angebote mit.

Mit großen Schritten geht es auf einen Feiertag zu, den die Eichsfelder lieben: Himmelfahrt. An diesem lassen sich traditionell die Väter und Männer ausgiebig feiern, und natürlich feiern sie auch selbst.

Mit Bollerwagen, Fahrrad oder auf dem Hänger eines Traktors geht es los. Der nötige Proviant fehlt keinesfalls, doch gern wird auch mal eingekehrt.

Zunehmend sind es aber auch die Frauen und Familien, die an diesem Tag nicht zuhause sitzen wollen, sondern ihrerseits die Zeit für gemeinsame Unternehmungen nutzen. Spaß wollen also alle an dem Tag haben. Doch wenn man nicht in den eigenen Garten will, sich bewirten lassen und einfach nur genießen, etwas erleben und andere treffen will, steht die Frage: Was wird einem wo geboten?

Und damit sind wir endlich beim Punkt: Wenn Sie etwas veranstalten und sich Himmelfahrt über Gäste freuen würden, schicken Sie unser Zeitung einfach eine Mail an eichsfeld@funkemedien.de bis Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr. Wir würden gern viele Tipps veröffentlichen, damit es für alle ein schöner und ereignisreicher Tag wird.