Wohnhausbrand in einem Eichsfelder Dorf

Rüdigershagen. Zum Brand in einem Fachwerkhaus im Eichsfeld wurden sieben Feuerwehren alarmiert. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Ein Wohngebäudebrand in Rüdigershagen wurde der Eichsfelder Rettungsleitstelle am Freitag gegen 16.15 Uhr gemeldet. Laut Mitteilung der Polizei am Sonntag war der Anrufer der Mieter des Hauses, der beim Öffnen der Haustür eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatte. Im Einsatz seien dann sieben Feuerwehren der umliegenden Orte mit insgesamt 44 Kameraden und zwölf Fahrzeugen gewesen. Auch ein Rettungswagen war vor Ort. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, da zum Brandzeitpunkt keine Personen im Haus waren. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, sei ein Brand im maroden Schornstein ursächlich gewesen. Die dadurch entstandene enorme Hitze habe die angrenzenden Holzbalken des alten Fachwerkhauses in Brand gesetzt. Das Haus sei aktuell nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. Durch die Polizei, die ebenfalls mit Beamten vor Ort war, wurden die Ermittlungen aufgenommen.