Wohnungsbrand im Eichsfeld

Uder. Ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Uder brennt komplett aus. Vier Feuerwehren sind im Einsatz.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am vergangenen Freitagabend in Uder. Um 18.56 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert. Als sie am Einsatzort ankam, loderten Rauch und Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss. Zusätzlich wurden die Wehren Arenshausen, Heiligenstadt und Lutter hinzugezogen. Insgesamt waren 36 Kräfte im Einsatz, 17 weitere in Bereitschaft.

Ein Bewohner war nach Angaben der Feuerwehr direkt dem Rauch ausgesetzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Anwohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, weitere Verletzte gab es nicht. Unter Atemschutz brachten zwei Einsatzkräfte den Wohnungsbrand unter Kontrolle. Weitere Feuerwehrleute löschten schwelende Einrichtungsgegenstände im Freien ab.

Einsatzkräfte räumen das ausgebrannte Zimmer des Mehrfamilienhauses. Foto: Daniel Wiegand / Funke Medien Thüringen

Parallel zur Brandbekämpfung kontrollierte die Feuerwehr das Treppenhaus und angrenzende Wohnungen. Dabei kam unter anderem das Drehleiterfahrzeug aus Heiligenstadt zum Einsatz. Auf diese Weise sollte ausgeschlossen werden, dass sich dort Menschen oder Tiere in Gefahr befinden. Aufgrund der Rauchentwicklung arbeiteten die Einsatzkräfte dabei ebenfalls unter Atemschutz.

Der Vermieter des Hauses rechnete in einer ersten Schätzung mit einer Schadenshöhe von 100.000 bis 150.000 Euro. „Die Wohnung ist hin“, zeigte er sich resigniert. Da bei einigen angrenzenden Wohnungen Fenster geöffnet waren, zog der Rauch auch dort hinein. Diese Räume müssten speziell behandelt werden, so der Vermieter.

Konkrete Angaben zur Brandursache machten Polizei und Feuerwehr bislang nicht, spekuliert wurde allerdings über ein überhitztes Ladegerät unter einem Kopfkissen.