Wohnungsbrand in Leinefelde: Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Leinefelde. In der Leinefelder Händelstraße geriet eine Wohnung in Brand. Die Eichsfelder Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 12.30 Uhr eine Wohnung in der Leinefelder Händelstraße 3 in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr öffnete die Wohnung und löschte das Feuer. Es wurde niemand verletzt, heißt es im Polizeibericht am Samstag. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.