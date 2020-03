Wohnungsfirmen fahren ein Notprogramm

Obwohl das Eichsfeld als ländlicher Raum mit zumeist Einfamilienhäusern gilt, gibt es doch auch Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern, wo sich mitunter bis zu zehn Parteien einen Eingang teilen. Die Vermieter haben auf die Corona-Situation reagiert. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Die Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH Leinefelde (WVL) hat 2500 Wohnungen. Die Mieter wurden in sämtlichen Hauseingängen mittels Aushängen über Hygieneregeln und Verhaltenshinweise informiert, sagt Tino Hartlep von der WVL. Das Mieterbüro ist für den Kundenverkehr geschlossen, arbeitet aber weiter und ist voll besetzt.

Der Havariedienst fahre unverändert bei Notfällen raus. „Der tropfende Wasserhahn muss momentan aber warten. Wenn es hingegen aus dem Rohr sprudelt, kommt natürlich jemand vorbei.“ Er und die Verwaltung seien weiterhin über die bekannten Telefonnummern zu erreichen. Alle Veranstaltungen im Mieterzentrum in Leinefelde wurden abgesagt. In der Verwaltung selbst schützt man sich, so gut es geht, vor dem Virus. „Überall steht Desinfektionsmittel, und die Türklinken zum Beispiel werden einmal in der Stunde damit behandelt.“ Im Bestand der WVL ist bisher kein Corona-Fall bekannt. „Aber für den Fall stehen wir in engem Kontakt zu Ordnungs- und Gesundheitsamt der Stadt.“ Auch mit den anderen Wohnungsbau- und verwaltungsunternehmen im Landkreis stimme man sich ab, damit flächendeckend Einigkeit über das Vorgehen in so einer besonderen Situation bestehe.

Aushänge für Mieterund Schutz für Handwerker

Um insgesamt 1437 Wohneinheiten kümmert sich die Wohnungsgenossenschaft Heiligenstadt. „Wir bleiben weiterhin zu den gewohnten Zeiten per Telefon, Fax oder E-Mail erreichbar“, sagt Vorstand Roland Hildebrandt. „Nur das Gespräch face to face ist nicht möglich.“ Auch bei der WG sei jeder Eingang der Wohnblöcke mit dem Aushang versehen. „Darauf sind die Notfallnummern wie Eichsfeld-Klinikum oder Gesundheitsamt vermerkt“, erklärt Hildebrandt. So seien die Informationen, wohin man sich im Fall der Fälle wenden kann, jederzeit verfügbar. Wenn es ein massives Problem in einer Wohnung gebe, dann werde man handeln. „Wir sind erreichbar und klären Probleme“, so Hildebrandt.

Das alles bestätigt Thomas Simon, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld (Kowo), die für 2150 Wohnungen verantwortlich ist. In einigen Einheiten wird derzeit gebaut und saniert. „Wir haben die Handwerker zu ihrem Schutz mit extra Seife, Schuhüberziehern und Handschuhen ausgestattet“, erklärt er. „Wir wollen noch Schutzanzüge anschaffen für den Fall der Fälle.“ Am Mittwoch, so Simon, werde es ein Treffen der Gesellschaften mit dem Landkreis geben, um zu besprechen, was getan werden muss, sollte der Quarantänefall in einem Wohnblock auftreten.

Schließung und neue Wegein der Gastronomie

Einschränkungen aber gibt es nicht nur für Mieter, sondern gerade in der Gastronomie. Erste Bars müssen schließen, es gibt Auflagen für Restaurants. „Sonntagnachmittag haben wir entschieden, den Cafébetrieb ab sofort einzustellen“, sagt Christiane Krieghoff von der gleichnamigen Bäckerei in Heiligenstadt. Dies sei zum Schutz der Mitarbeiter und der Gäste geschehen. „Wir haben 30 Plätze und es ist alles eng, daher der Entschluss“, sagt sie. Aber wie alle anderen Bäcker im Eichsfeld auch werde man weiter für die Kunden da sein. Bei Brot und Brötchen sei die Nachfrage seit Montag gestiegen, so habe man Dienstag noch einmal nachgebacken. Ein Grund könne hierfür sein, dass die Menschen bereits ihre Restaurantbesuche eingeschränkt haben, und da käme halt mehr Brot auf den Tisch. Jetzt müsse man erst einmal beobachten, wie sich die Nachfrage entwickelt.

Anders dagegen hält es Alexander Köhler, Inhaber der in Heiligenstadt sehr beliebten Kneipe „Treffpunkt Alex.“ Es sei nicht ganz einfach gewesen, sagt er, telefonisch bis zum Veterinäramt durchzukommen, da die Leitungen wohl überlastet waren. „Ich habe mich noch einmal genau erkundigt, was wir dürfen und was nicht. Und daran halten wir uns strikt.“ Ab Mittwoch bleibt der Treffpunkt nur noch bis 18 Uhr geöffnet, danach ist zu. Alexander Köhler nimmt Tische heraus, damit der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Auch wird es eine deutlich sichtbare Information an der Glas-Eingangstür für alle Gäste geben, wie sie sich zu verhalten haben. Auch dürfen sich nur maximal 30 Gäste im Treffpunkt aufhalten. „Der 31. muss warten oder kann sich sein Essen mit nach Hause nehmen.“ Den Abholservice möchte Köhler gern aufrechterhalten. Er hofft nun, dass die Temperaturen weiter steigen und er den Biergarten draußen noch nutzen kann. „Das würde die Sache etwas locken und entspannen.“ Aber er sei sich bewusst, dass es stündlich neue Verfügungen geben kann. „Da müssen wir jetzt durch“, sagt er.