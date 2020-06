Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Worbis: Wolfsmond im Bärenpark

„Blutige Bilder von gerissenen Schafen auf der einen Seite, halb nackte Fotomodels, die sich mit Wölfen räkeln auf der anderen. Die Kluft zwischen unverhältnismäßiger Furcht und leichtsinniger Romantisierung des Tiers könnte breiter nicht sein“, heißt es von der Stiftung für Bären in Worbis. „Es vergeht kein Tag ohne eine Wolfsmeldung.“

Seit 20 Jahren ist der Wolf wieder in Deutschland heimisch und polarisiere seitdem wie kaum ein anderes Thema. Doch was steckt hinter dem Canis Lupus? Zusammenleben Ja oder Nein? Und wie sieht es mit den „Wölfen fürs Wohnzimmer“, den Wolfshybriden aus?

Am 1. August wird das Team vom Worbiser Bärenpark diesen und weiteren Fragen rund um das Thema Wolf in einem abendfüllenden Programm nachgehen. Mehrere Experten bieten Einblicke in die komplexe Welt der Wölfe. Spannende, einzigartige Erfahrungsberichte werden bei gemütlichem Ambiente beim Abendessen am Lagerfeuer gegeben, bevor es zur exklusiven Wolfsfütterung kommt.

Beginn des „Wolfsmondes“ ist um 18 Uhr auf dem Gelände des Alternativen Bärenparks Worbis. Uwe Lagemann spricht zur aktuellen Situation der Wölfe, weitere Experten sind an diesem Abend Heike Lindemann und Kristin Strauß.

Eine Anmeldung unter E-Mail: worbis@baer.de ist aufgrund der begrenzten Plätze erforderlich. Pro Person betragen die Kosten 50 Euro inklusive Verpflegung.