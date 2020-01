Worbiser Kindergarten bekommt Preisgeld überreicht

Der Kindergarten St. Elisabeth in Worbis hatte beim Umweltwettbewerb „Schluss mit Plaste, welche Idee haste“ des Vereins „Jugend Umwelt Leben“ (JUL) aus Weimar den ersten Preis und somit 5000 Euro gewonnen. 300 Kindergärten hatten sich beworben – und Worbis mit Abstand gewonnen. Am Montag brachte der Initiator des Projektes, Matthias Labitzke, das Geld vorbei und hatte gehofft, den Plastik-Song zu hören, den Kinder und Erzieher für das Projekt geschrieben hatten. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Die Kleinen hatten ein Programm auf die Beine gestellt und die Instrumente aus eigentlichem Müll kamen wieder zum Einsatz. Auch war sich Matthias Labitzke nicht zu schade, mit einem Instrument in das Orchester einzusteigen. Als Überraschungsgast begrüßte man den Rapper „Plastik-Peter“ alias Erzieherin Franziska Weidner, die das Projekt unter ihren Fittichen hat. Zusammen hieß es im Sprechgesang: „Wir sind zwar kleine Leute und trotzdem können wir heute viel bewegen auf unserer Welt, damit sie uns noch lange gut gefällt.“ Im Kindergarten wird seit dem Projekt, so weit es geht, Plastik vermieden. „JUL hat uns als Kindergarten eine Plattform gegeben, andere anzustecken und einfach mitzumachen“, sagte Leiterin Edith Beykirch. Das Preisgeld soll für etwas Nachhaltiges auch für kommende Kita-Generationen, eingesetzt werden.