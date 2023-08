Worbis. Die Worbiser Krengeljäger feiern drei Tage lang ihr Stadtfest. Das Programm steht bereits fest. Besondere Angebote für Familien am Festsonntag.

Zum alljährlichen Krengeljägerfest laden die Stadt Leinefelde-Worbis, der Worbiser Ortsteilrat und das Team von Eichsfeld Event um Gastronom Christian Gassmann am dritten Septemberwochenende ein.

Los geht es am Freitag, 15. September, auf dem Friedensplatz. Hier sorgt am Abend die Partyband „Eichsfeld3” im Festzelt für Stimmung. Einen Tag später, am 16. September, wollen „Bliss” aus Holungen mit ihrer handgemachten Cover-Rockmusik die Bühne zum Beben bringen. Die Gäste dürfen sich an diesem Abend auf jede Menge Rock-, Pop- oder bekannte Hardrock-Klassiker freuen.

Der Sonntag steht wie gewohnt ganz im Zeichen der Familienunterhaltung. Wenn das Wetter den Veranstaltern nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, werden am Untertor die beliebten Wipperspiele mit dem Entenrennen und dem Balancieren über die aufgestaute Wipper ausgetragen. Den Siegern winken tolle Preise.

In der Langen Straße bauen die Marktbetreiber unterdes ihre Stände auf. Die Kinder dürfen sich auf ein Karussell und viele süße Leckereien freuen. Auch in diesem Jahr öffnet die Feuerwehr in der Schlaggasse wieder ihre Tore und lädt zur Technikschau ein. Kaffee und Kuchen runden das Angebot der Floriansjünger ab.