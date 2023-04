Worbiser Krengeljäger putzen ihre Stadt

Leinefelde-Worbis. Zum alljährlichen Frühjahrsputz lädt Thomas Rehbein (CDU), Ortsteilbürgermeister von Worbis, ein. Es gibt viel zu tun. Einige Projekte nennt der Bürgermeister im Vorfeld.

Zum jährlichen Frühjahrsputz in Worbis lädt Ortsteilbürgermeister Thomas Rehbein (CDU) am Samstag, 22. April, alle Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder und Ortsteilräte ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr. „Die Vereine können sich wieder um ihre angestammten Projekte kümmern. Eine Aktion auf dem Friedhof wäre aber ebenfalls wünschenswert“, sagt Rehbein im Vorfeld der Aktion.

Auch eine Baumpflanzaktion als Auffrischungspflanzung könne er sich am Samstag vorstellen. Alle Teilnehmer sind nach getaner Arbeit zu einer Stärkung vom Ortsteilrat eingeladen. „Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele mithelfen, unsere Stadt ein bisschen schöner und sauberer zu machen“, so Rehbein.