Wort zum Sonntag: Füreinander da sein

Wir benutzen in unserem Alltag oft Abkürzungen. Eine, die bei mir in der letzten Zeit viel vorbeikommt, ist „RKI“ für das Robert-Koch-Institut, dass uns ständig daran erinnert, dass wir in einer Krise leben, die nicht nur für die Gesundheit weitgreifende Folgen hat.

Was bedeutet jedoch die Abkürzung M25? In den Niederlanden gibt es ein pastoral-gesellschaftliches Jugendprojekt, dass seine Inspiration aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums holt, aus den Versen 34-40. Daran musste ich in den letzten Wochen und Tagen öfter denken, als wir in den Kirchorten unserer Pfarrei auf die Suche gingen, wie wir die Botschaft des hl. Martin in dieser Zeit der zweiten und höheren Corona-Welle überbringen können. Denn das ist das Evangelium des Martintages. Dann sehe und erfahre ich, trotz der riesigen Einschränkungen, viel Kreativität bei hauptamtlich und ehrenamtlich Engagierten Christen, Jung und Alt: Eine kleine Gruppe von Erstkommunionkindern, die in dieselbe Klasse gehen, und deren Schule noch auf grün steht, nimmt so gerade eben vor den neuen eingreifenden Verordnungen das Martinspiel auf und stellt es zum Martinstag online.

Ich sehe die Initiative, am Ende des Familiengottesdienstes Martinslichter auszuteilen, die danach hoffentlich in vielen Fenstern brennen und das Dunkel und die Sorgen ein wenig leichter und das Leben heller machen.

Ich denke an das fünfjährige Enkelkind, das seiner schwer krebskranken Oma eine Flauschente und ein weiches Kissen gibt, die 12 Jahre nach ihrem Tod noch immer den Opa trösten, wenn er mal traurig ist.

Oder die Messdienerin, die auf dem Weg zum Gottesdienst einer älteren Dame den Rollator einige Treppen hochhebt, damit diese Dame keinen großen Umweg machen muss, um in die Kirche zu kommen. Ich erinnere mich an die Klassenkameraden, die mit einem Flüchtlingsjungen in der Schulpause Fußball spielen. Das sind die kleinen Dinge, durch die Menschen generationsübergreifend füreinander da sind und die Botschaft von der Liebe und der Zuwendung Jesu im eigenen Leben umsetzen.