Zaun um neuen Leinefelder Garagenkomplex

Leinefelde. Eigenbetrieb Kommunale Liegenschaftsverwaltung reagiert auf Vandalismus. Investor baut 263 Garagen am Pfaffenstieg.

Die 70 neuen Garagen, die am 9. Juli in Leinefelde offiziell übergeben wurden, sind bezogen. Doch schon wenige Wochen nach der Übergabe musste der Eigenbetrieb Kommunale Liegenschaftsverwaltung Leinefelde-Worbis eine nicht geplante Investition tätigen. „Mit Arbeitern aus dem Nachbarland haben wir schnell einen Zaun errichtet“, sagte Andreas A. Ebert auf der Sitzung des Werksausschusses der Eigenbetriebe am Mittwoch. Die 120 Meter Zaun wurden notwendig, da sich oft Unrat und Glasscherben auf den und Grünflächen fand. Zudem seien die Rabatten für Abkürzungen genutzt worden.