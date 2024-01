Zeichen der Versöhnung im Eichsfeld

Das Lied „Oh du fröhliche“ wird nicht nur in Eichsfelder Kirchen zur Weihnachtszeit gesungen. Für Pfarrer Gregor Arndt hat es noch eine tiefere Bedeutung.

O du fröhliche … so beginnt die Hymne des Weihnachtsfestes und erklingt in Gottesdienst und Fernsehgala, im Fußballstadion und Wohnzimmer.

Welt ging verloren … Kurz und knapp: Da ist im Umgang zu den Mitmenschen, in den politischen Konflikten, in der ökologischen Sensibilität mancher Verlust zu beklagen. Aber der Begriff „verloren“ beinhaltet auch, mit Gottvertrauen auf die Suche zu gehen, um zu reparieren, zu heilen und zu gestalten.

… Christ ist geboren – Bleiben wir einmal beim Christ–Kind. Ob bei Enkeln oder im Kindergarten – selbst das Zelebrieren eines „Au-ah“ durch eins der Kleinen motiviert, hoffnungsvoll anzupacken.

Pfarrer Gregor Arndt, Leinefelde Foto: Eckhard Jüngel

Christ ist erschienen … Auch wenn vor lauter Sternen, Lichtern und Elchen das Jesuskind in den Schatten gerät, erdet das Kind, das zwischen Jerusalem und Gaza in Bethlehem zur Welt kommt, die Weihnachtstage. Denn bereits dieses kennt Armut und Obdachsuche, Flucht und Bürokratie allerdings ohne einen Hauch von Verzweiflung, sondern mit der Kunst, Ochs und Esel, König und Hirt, Gott und Mensch zu vernetzen.

… um uns zu versühnen – Statt Verzweiflung Versöhnung und Sühne: In der Sprache beispielsweise abrüsten und manchmal die Rolle des Tatortreinigers annehmen, ohne den innerfamiliären Rechtsweg einzufordern.

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre – Über einhundert Kinder haben zu den Krippenfeiern in und um Leinefelde am Heiligabend das Weihnachtsevangelium spielerisch verkündet. Als in einem dieser Familiengottesdienste Engel und Sternendarsteller, Ochs und Esel, Hirten und Könige, Maria und Josef tanzend den Altarraum füllten, wusste ich, wo sich Himmel und Erde berühren – wo Menschen singen statt hassen, tanzen statt treten.

Ein gesegnetes neues Jahr

Pfarrer Gregor Arndt