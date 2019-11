Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeitmanagement im Alltag

Zum Gesundheitsdialog lädt das Eichsfeld-Klinikum ein. Er steht unter dem Motto „Zeitmanagement im Alltag“. Stress und Zeitdruck sind eine der häufigsten Ursachen für das Ansteigen von psychischen Krankheiten und Fehlzeiten, heißt es aus dem Klinikum. Bei der Veranstaltung wird der Frage nachgegangen, was Menschen stresst und mit welchen Möglichkeiten Stress vermieden und bewältigt werden kann. Insbesondere könne eine effektive Zeitplanung helfen, nicht nur den Tag produktiv zu nutzen, sondern auch Räume für Auszeiten zu schaffen. Im Anschluss an den Vortrag stehen Ärzte und Referenten für Fragen bereit. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet am 20. November, 18 Uhr, im Haus Reifenstein statt. red