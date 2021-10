Zeitzeuge erzählt von der Massenflucht aus Böseckendorf vor 60 Jahren

Böseckendorf. Grenzlandmuseum Teistungen lädt zu Gedenkwanderung nach Böseckendorf ein. 14 Familien retten sich vor Aktion „Kornblume“.

An die Massenflucht aus Böseckendorf vor 60 Jahren erinnerte eine Gedenkwanderung, organisiert vom Grenzlandmuseum Eichsfeld. Während sich hierfür am vergangenen Sonntag nach und nach die Teilnehmer in der Ortsmitte versammelten, berichtete Georg Klingebiel von der spektakulären Flucht, die damals 14 Familien aus Angst vor der drohenden Zwangsumsiedlung „Aktion Kornblume“ aus ihrem Heimatdorf trieb.

An den 2. Oktober 1961 kann sich der heute 72-Jährige noch gut erinnern. „Das ging damals alles sehr schnell. Unsere Eltern haben erst um 14 Uhr erfahren, dass es fünf Stunden später losgeht. Und uns Kindern haben sie erst eine Stunde vorher Bescheid gesagt.“ So erinnerte sich der damals Zwölfjährige, der gemeinsam mit seinen acht und 14 Jahre alten Brüdern sowie den Eltern, Alois und Maria Klingebiel, flüchtete. „Wir bekamen jeder einen Rucksack, damals hießen die noch Tornister. Und damit ging es los.“

In Paderborn habe die Familie, nach der geglückten Flucht, eine zweite Heimat gefunden. In Böseckendorf aber ließ sie damals einen Bauernhof, auch als „Eckens-Hof“ bekannt, zurück und damit nicht nur Kühe, Pferde, Schweine und weitere Tiere, sondern auch ein 1573 erbautes Fachwerkhaus. Das habe er nach der Wende, Anfang der 90er-Jahre in einem schlechten Zustand zurückgekauft, wobei er bis heute keine angemessene Entschädigung erhalten habe. „Aber mir war es wichtig mein Elternhaus zurückzubekommen“, erklärte Georg Klingebiel. Nicht ohne Stolz berichtet der Eichsfelder, dass er in das heutige Schmuckstück, das mittlerweile als Kulturdenkmal gilt, viel Geld, Arbeit und Herzblut investiert habe. Der Vater aber habe den Hof, der immerhin schon rund 500 Jahre in Familienbesitz ist, nie wieder sehen wollen, die Mutter nur noch ein einziges Mal.

Auch während der Gedenkwanderung mit rund 30 Teilnehmern, die von Georg Baumert geleitet wurde, wusste der agile Rentner viel zu berichten. Während sich der Wanderführer hauptsächlich an einer historischen Karte orientierte, konnte Georg Klingebiel noch genau den damaligen Treffpunkt und den Fluchtweg zeigen, ebenso wo einst ein mit zwei Mann besetzter Wachturm stand. Und während damals im Nachbarort Neuendorf Kirmes gefeiert wurde, habe sich die Fluchtgruppe mit insgesamt 53 DDR-Bürgern, darunter auch Senioren, eine Hochschwangere und über 20 Kinder, samt einem Pferde-Fuhrwerk auf dem Weg in den Westen gemacht.

Leider, so bedauerte Klingebiel unterwegs, seien bezüglich der damaligen Massenflucht auch falsche Gerüchte im Umlauf. Einiges davon konnte er unterwegs klarstellen, wobei es viele Fragen gab. Die beantwortete der Zeitzeuge auf dem rund acht Kilometer langen Weg, der auf oder unweit der einstigen Fluchtstrecke lag, wobei es auch über den ehemaligen Kolonnenweg ging, gern und ausführlich. Und am Wegesrand lockten erntereife Äpfel und Birnen, die gern für eine kleine Stärkung zwischendurch gepflückt wurden.

Unter den wissbegierigen Wandergesellen war auch Maren Lehrling, die mit ihrem Mann extra aus Magdeburg angereist war um von der damaligen Massenflucht noch Näheres zu erfahren. Beide hatten schon am Vorabend die Filmvorführung im Grenzlandmuseum Eichsfeld, inklusive Zeitzeugengespräche, besucht. Begeistert berichtete das Paar von dem eindrucksvollen Dokumentarfilm „Bei Nacht und Nebel“ aus dem Jahr 2004 und von dem gut besuchten Abend, der insgesamt sehr informativ und emotional berührend gewesen sei. Nicht zuletzt nutzten die Teilnehmer auch eifrig die Gelegenheit um untereinander ins Gespräch zu kommen. So wusste beispielsweise Lutz Klingebiel aus Erfurt, der 76-jährige Cousin des Zeitzeugen, von vielen persönlichen Erinnerungen, die nicht nur aus DDR-Zeiten stammten, zu erzählen.