Zeitzeugen reden über Umbruch

„Bilanz eines Umbruchs – 30 Jahre friedliche Revolution“ lautet das Thema einer Podiumsdiskussion zu den Ereignissen im Eichsfeld. Das Eichsfeldmuseum und der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein laden dazu am Kulturfreitag, 8. November, um 19.30 Uhr in das Alte Rathaus in Heiligenstadt ein.

Viele DDR-Bürger hatten große Probleme mit der herrschenden Einparteiendiktatur der SED. Ein hohes Maß an Unmut, Protest und Veränderungswillen brachte diese Menschen im Herbst 1989 auf die Straße. Die Protestbewegung der Friedlichen Revolution führte unter anderem zur Öffnung der Staatsgrenze und zu einem unvermeidlichen Elitenwechsel.

Das Eichsfeld war dabei DDR-weit ein Vorreiter. Der Abend bietet Gelegenheit, diese Ereignisse mit Zeitzeugen noch einmal umfassend zu reflektieren und eine Bilanz des Umbruchs 1989/1990 zu ziehen. Moderiert von Museumsdirektor Torsten W. Müller werden Akteure jener Zeit Rede und Antwort: Bernd Beck, damals Heiligenstadts Bürgermeister, Winfried Lang von der katholischen Kirche, Dieter Althaus, damals Kreisschulrat, und Helmut Vogler, einst Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Kreises. Fragen aus dem Publikum sind erwünscht. (red)