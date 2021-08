Zeltlager direkt vor der Tür

Lagerfeuerabende „Auf der Bleibe“ am westlichen Stadtrand ließen die Tage gemütlich ausklingen.

Heiligenstadt. Was für Abenteuer man direkt vor der Haustür erleben kann, haben die Mitglieder der Heiligenstädter Jugendwehr jetzt erlebt.

Hinter den jungen Nachwuchsfeuerwehrleuten von Heiligenstadt liegt eine lange Wartezeit. Nach fast zwei Jahren fand in Heiligenstadt vor kurzem erstmals wieder ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr statt. Aber weit weg konnte es trotzdem nicht gehen. Sehnsuchtsziele wie zum Beispiel Dänemark war – der Coronasituation geschuldet – nicht drin. Doch direkt in der Heimat ließen es die aktuellen Zahlen doch zu, die Ferienzeit für besondere Abenteuer vor der Haustür zu nutzen.

Für fünf Tage schlugen zwölf Teilnehmer somit ihre Zelte auf dem Gelände der Feuerwehrbleibe am westlichen Stadtrand auf. „Das Betreuerteam um Jugendfeuerwehrwart Maximilian Dölle hatte sich so einiges einfallen lassen, um das Zeltlager erlebnisreich zu gestalten“, lobt der stellvertretende Wehrleiter Thomas Müller. Zu den Aktivitäten zählten eine Schlauchboottour auf der Werra, die von Treffurt nach Wanfried führte und ein Ausflug in den Kletterwald Eschwege. Abkühlung boten ein Schwimmbadbesuch sowie eine selbstgebaute Wasserrutsche.

Fahrten auf der Werra gehörten zu den Abenteuern, aber auch Klettern und Baden. Foto: Feuerwehr Heiligenstadt

Die Tage vergingen wie im Flug und jede Minute wurde ausgekostet.

Während ein heftiger Regenschauer am letzten Abend den Plänen einen kleinen Strich durch die Rechnung machte, fanden die übrigen Tage doch immer am Lagerfeuer ihren Ausklang. Hier war Gelegenheit, das Erlebte zu reflektieren und den nächsten Tag zu planen. Im Zeltlager selbst galt es, gemeinsam die Mahlzeiten vorzubereiten und andere anstehende Aufgaben zu erledigen. Zwischendurch blieb den Kindern und Jugendlichen jedoch genug Zeit, um das Gelände für Spiel und Sport zu nutzen.

Kein Wunder also, dass die fünf Tage wie im Flug vergingen. Und so hieß es schon bald: Sachen packen und Zelte abbauen. Zum Glück war der Heimweg nicht lang, so dass jede Minute ausgekostet werden konnte.