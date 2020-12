Nach knapp sechsmonatiger Bauzeit eröffnete am Mittwoch der Aldi-Markt in der Brüsseler Straße. Nichts erinnert mehr an den alten Markt, denn dieser wurde im Mai dieses Jahres abgerissen. Errichtet wurde ein Verbrauchermarkt nach dem neusten Konzept des Lebensmittelkonzerns.

Filialleiter Oliver Keil hatte mit seinem Team, wie auch schon im Mai, als das Verkaufszelt für die Bauphase eingeräumt wurde, eine Woche lang alle Hände voll zu tun. Die Waren mussten in die Regale. „Seit vergangenen Mittwoch haben wir eingeräumt“, erzählt Keil. Er und seine 19 Mitarbeiterinnen sind froh, dass die Bauphase endlich beendet ist.

Um 200 Quadratmeter hat sich die Verkaufsfläche auf 1200 erhöht. Dies mache vieles beim Bestücken der Regale mit den Produkten einfacher, da die Gänge viel breiter geworden sind. An der Produktpalette habe sich nicht viel geändert. Zu finden sei nun laut einer Mitteilung des Dicounters aber ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch. Den Zugewinn an Platz nutze man zudem für eine moderne Pfand-Backraum-Kombination. Die Backwarenregale lassen sich künftig von der Rückseite befüllen, was für Kunden wie für die Mitarbeiter von Vorteil sei. Zudem gebe es ein vergrößertes Angebot an Brot- und Brötchensorten, süßen Teilchen und Snacks.

Im neuen Markt setzt Aldi auch auf ein modernes Energiekonzept. Der Strom kommt von der Photovoltaikanlage die sich auf dem Gebäudedach befindet. Die Abwärme der Kühlregale wird genutzt, um die Fußbodenheizung zu betreiben.

„Es kann mal vorkommen, dass der Strom von der Photovoltaikanlage nicht ausreicht“, sagt Philipp Körner, Leiter der Abteilung Immobilien und Expansion der Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG. In solchen Situationen werde dieser dann aus dem Netz gezogen. In den kommenden Tagen wird das Verkaufszelt auf dem Parkplatz wieder abgebaut.