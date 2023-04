Ziegelstein im Eichsfeld auf Auto geworfen

Heiligenstadt. Unbekannte Täter werfen einen Ziegelstein auf die Frontscheibe eines Autos in Heiligenstadt. Sie beschädigen gleich noch einen zweiten Wagen.

Zwei parkende Autos, die in der Heiligenstädter Cranachstraße abgestellt waren, wurden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag beschädigt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der oder die unbekannten Täter hätten zunächst einen Ziegelstein auf die Frontscheibe eines Seat geworfen, die dadurch beschädigt wurde. Durch den Aufprall zerbrach auch der Stein, und Teile von diesem beschädigten dann einen danebenstehenden Mercedes an der Fahrertür. Insgesamt beziffert die Polizei den entstandenen Sachschaden auf 3000 Euro. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.