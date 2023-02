Zigaretten und Bargeld in Heiligenstadt erbeutet

Heiligenstadt. Unbekannte machten sich in Heiligenstadt über einen Zigarettenautomaten her. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat.

Unbekannte haben zwischen Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar gegen 5.45 Uhr in der Cranachstraße in Heiligenstadt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, konnten sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und das gesamte Bargeld entwenden. Zur Höhe des Schadens am Automaten können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise unter Tel.: 03606/ 6510