Zigarettenautomat im Eichsfeld geknackt

In Heiligenstadt ermittelt die Polizei zu einem geknackten Zigarettenautomaten.

Heiligenstadt Unbekannte zerstörten in Heiligenstadt einen Zigarettenautomaten. Dabei interessierte sie offenbar nur eines.

Wie die Polizei mitteilt, machten sich Unbekannte im Heiligenstädter Holzweg an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Mit einem Schneidwerkzeug wurde am Donnerstag, 7. Dezember, in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr der Automat geöffnet.

Aus dem Inneren wurden jedoch nur die Zigaretten entnommen. Die Bargeldkassen waren augenscheinlich nicht Ziel der Täter, so die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld sicherten vor Ort Spuren. Nach den Tätern wird ermittelt.