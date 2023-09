Zu Füßen des Hansteins: Ehre für die Muttergottes

In der katholischen Marienkirche im Bornhagener Ortsteil Rimbach wird Sonntag ein besonderer Gottesdienst gefeiert.

Rimbach. In einer markanten zweitürmigen Kirche in malerischer Kulisse wird am Sonntag ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Die Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück.

Im Bornhagener Ortsteil Rimbach wird am Sonntag, 10. September, ein besonderer Gottesdienst gefeiert. So steht es auf der Wallfahrtserinnerung „Zur schmerzhaften Mutter“ für die Gläubigen. Der Gottesdienst in der markanten zweitürmigen Kirche unter der Burg Hanstein, die der Muttergottes geweiht ist und den Namen Marienkirche trägt, beginnt um 10.15 Uhr.

Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein geplant, heißt es aus Bornhagen und Rimbach. Für Essen und Getränke sei gesorgt. Die katholische Kirche zu Rimbach gehört zum Pfarramt St. Matthäus in Arenshausen. Die Wallfahrten zur Pieta sind seit dem Mittelalter bekannt. Im Gotteshaus steht der wohl älteste Taufstein des Eichsfeldes aus dem Jahr 1406.