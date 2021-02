Zugverkehr im Eichsfeld weiter eingeschränkt

Der Zugverkehr ist von starken Einschränkungen betroffen. Die Gleise am Bahnübergang Birkungen waren am Montagabend noch vollkommen mit Schnee bedeckt und kaum zu erkenne.

Auch der Zugverkehr ist am Dienstag nur eingeschränkt möglich. Das geht aus einer Mitteilung von Abellio Mitteldeutschland hervor. Ein Ersatzverkehr sei bedingt durch die immer noch angespannte Situation auf den Straßen nicht möglich.

Lediglich die Strecken Leipzig Hbf – Naumburg Hbf – Weimar – Erfurt Hbf – Eisenach, Halle Hbf – Naumburg Hbf – Jena – Saalfeld, Magdeburg Hbf – Haldensleben – Oebisfelde und Stendal – Oebisfelde konnten am Dienstag bedient werden. Generell müsse aber mit Verspätungen und Abweichungen vom Fahrplan gerechnet werden. Die Strecken von Halle, Dessau und Magdeburg in Richtung Bernburg, Aschersleben und Halberstadt, die gesamte Harzregion, die Verbindung von Oebisfelde nach Wolfsburg, die Strecke von Halle in Richtung Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde – Kassel, die Verbindung Sangerhausen – Erfurt und die Unstrutbahn von Naumburg nach Wangen waren nicht befahrbar. Abellio bittet dringend darum, auf Zugfahrten weiterhin zu verzichten.