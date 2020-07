Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Sonntag: Jesus im Urlaub

Jesus im Urlaub – können Sie sich das vorstellen? Denn mit diesem Wochenende beginnt doch die Urlaubs- und Ferienzeit – aber Jesus im Urlaub? Können Sie glauben, dass Jesus Urlaub gemacht hat? Nein? Das konnten sich die Menschen vor zweitausend Jahren auch nicht vorstellen. Sie sind geradezu entsetzt, als Jesus plötzlich verschwindet: keine Heilungen mehr, obwohl noch so viele Kranke warten; keine Predigt mehr, obwohl man Gottes Sohn noch so viel fragen will. So viele Wünsche und Pflichten, „aber Jesus zieht sich zurück in die Wüste und betet“ – so steht es in der Bibel.

Jesus macht Gebets-Urlaub. Was machen Sie eigentlich im Urlaub und in den Ferien? Beten im Urlaub? Beten in den Ferien? Eine verrückte Idee? Warum verrückt? Denn das ist doch das Wichtige im Urlaub: endlich einmal tun zu können, wozu wir sonst keine Gelegenheit haben: Sandburgen bauen oder lange ausschlafen, den Keller aufräumen oder die Seele baumeln lassen, und vielleicht eben auch beten.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jesus jedenfalls hat das so gemacht – und nicht nur einmal, sondern immer wieder berichten die Evangelien, dass Jesus überraschend verschwindet, sich zurückzieht und all das zurücklässt, was sonst seine Aufgabe ist. Gerade dann, wenn die Erwartungen und Anforderungen an ihn besonders groß werden, wenn es besonders viel zu tun gibt, packt Jesus das nicht sofort an, sondern macht Pause, macht Urlaub, denkt nach über den Sinn des Lebens und begegnet Gott.

All das steckt drin im Beten – denn Beten bedeutet mehr, als auswendig gelernte Worte laut auszusprechen. Der dänische Schriftsteller und Philosoph Sören Kierkegaard hat das so beschrieben: „Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. So ist es: Beten heißt nicht reden, sondern Beten heißt schweigen und still sein und warten, bis Gott spricht.“

Das wünsche ich Ihnen: genug Zeit zu haben, um Gott zu hören. Das wünsche ich Ihnen für die nun beginnenden Ferien- und Urlaubszeit. Eine gesegnete Zeit wünsche ich Ihnen!