Zusammenhanglose Sätze und Hakenkreuze an Duderstadts Fassaden geschmiert

Duderstadt Es ist in der Eichsfeld-Stadt nicht der erste Vorfall. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Wie die Göttinger Polizei mitteilt, sind in der Innenstadt von Duderstadt in der Nacht zu Samstag erneut Schaufenster und Fassaden von unter anderem öffentlichen Gebäuden, Geschäften, Apotheken und Gaststätten mit Hakenkreuzen, Abkürzungen sowie teils wirren, zusammenhangslosen Sätzen beschmiert worden. Der Polizei in Duderstadt sind bislang über 20 Tatorte bekannt.

„Aufgrund der geschmierten Inhalte sowie auch der Gesamtumstände der Tatausführungen gehen die Ermittler zurzeit von einer Einzelperson als Verursacher aus“, heißt es aus Göttingen. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Schäden an den betreffenden Flächen seien vermutlich nicht entstanden. In Bezug auf die geschmierten Hakenkreuze leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 3. Januar, waren in der Duderstäder Innenstadt gleichgeartete Schmierereien an mehreren Objekten, darunter am Amtsgericht, am Rathaus und an Geldinstituten, aufgetaucht. Die Ermittler des für die weitere Bearbeitung aller Fälle zuständigen Göttinger Staatsschutzkommissariats gehen von einem Zusammenhang aus.

Sachdienliche Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.