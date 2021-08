Zwei Bushaltestellen in Heiligenstadt entfallen kurzzeitig

Heiligenstadt. Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen entfällt die Haltestelle Richteberg und Abzweig Mengelrode für wenige Tage.

Die Bushaltestelle Richteberg in Heiligenstadt kann vom 16. bis voraussichtlich 20. August nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Liebermannstraße eingerichtet. Die Haltestelle am Abzweig Mengelrode muss in dieser Zeit entfallen, heißt es in einer Mitteilung der Eichsfeldwerke. Grund dafür sind Straßenbaumaßnahmen.

Fragen beantworten die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale unter Telefon: 03605/515253.