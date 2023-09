Zwei Eichsfelder gehören zu den Jahrgangsbesten im Handwerk

Eichsfeld. Zwei Eichsfelder Unternehmen dürfen sich rühmen, je einen jahrgangsbesten Gesellen beziehungsweise eine Gesellin in ihren Reihen zu haben. Die Handwerkskammer Erfurt hat sie in den Gesellenstand freigesprochen.

In einer Feierstunde hat die Handwerkskammer Erfurt 138 Auszubildende aus 15 Berufen in den Gesellenstand freigesprochen und in einem neuen Lebensabschnitt begrüßt.

Im Rahmen der Gesellenfreisprechung wurden die besten Gesellinnen und Gesellen der Gewerke ausgezeichnet. Auch zwei Eichsfelder Unternehmen dürfen sich rühmen, je einen jahrgangsbesten Gesellen beziehungsweise eine Gesellin in ihren Reihen zu haben. Sophie Felkel wurde als beste Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Fleischerei ausgezeichnet. Sie absolvierte ihre Ausbildung bei Dün-Fleisch in Dingelstädt.

Ausdauer und Entschlossenheit verdienen Anerkennung

Mit Rico Thomas Wiederhold hatte die Firma Gebhard und Weiterer, ebenfalls aus Dingelstädt, den besten Fliesen-, Platten- und Mosaikleger in ihren Reihen.

Der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein, beglückwünschte die jungen Gesellinnen und Gesellen.

„In den vergangenen Jahren haben Sie viel gelernt, sich Herausforderungen gestellt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Mit der erfolgreichen Prüfung haben Sie eine wichtige Etappe Ihrer jungen Handwerkerkarriere erreicht. Ihre Ausdauer und Entschlossenheit verdienen unsere Anerkennung und unsere herzlichsten Glückwünsche. Seien Sie stolz auf sich!“, sagte er in seiner Festrede.

Seinen Dank richtete er auch an Wegbegleiter, die die jungen Gesellinnen und Gesellen auf ihrem Weg unterstützt haben: Ausbildungsbetriebe, Meister, Prüfer, Lehrkräfte, Eltern und Familien. Dieser Abschluss-Jahrgang mit seinen 15 Gewerken stelle einmal mehr unter Beweis, wie vielfältig die Berufe seien, so der Präsident.

„Bei uns im Handwerk arbeiten auch junge Menschen aktiv am Klimaschutz mit. Sei es der Einbau von Ladesäulen für E-Autos, die Installation von Photovoltaikanlagen oder die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden.“

Nach altem Brauch symbolisch zwölf Kerzen angezündet

Am häufigsten war der Beruf des Fahrzeuglackierers mit 21 Absolventen vertreten, gefolgt vom Beruf des Bürokaufmanns beziehungsweise -frau mit 18 Gesellen und Gesellinnen.

Insgesamt 15 Lehrlinge müssen einen zweiten Anlauf zur Absolvierung ihrer Prüfung nehmen. Sie waren im ersten Versuch gescheitert.

Nach altem Brauch wurden symbolisch zwölf Kerzen zu Ehren der Lehrlinge angezündet: vier Kerzen von einem Bäckersmann als Symbol für leiblichen Wohlergehen, vier Kerzen von einem Zimmermann als Symbol für ein stabiles Haus und vier Kerzen von einem Schornsteinfeger als Symbol für dauerhaftes Glück.