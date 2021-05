Zwei Frauen werden in Eschwege Opfer von Taschendieben

Eschwege. In beiden Fällen greifen Kriminelle unbemerkt beim Einkaufen zu. Polizei gibt Tipps, wie sich Bürger schützen können

Zwei Taschendiebstähle meldet die Polizeidirektion aus dem benachbarten Werra-Meißner-Kreis vom Mittwoch in Einkaufsmärkten in Hessisch Lichtenau. Zwischen 13.50 und 14.10 Uhr wurde eine 53-Jährige Opfer der Diebe, die im Lidl-Markt in der Straße Am Lohwasser einkaufte. Ihre Geldbörse hatte die Kundin in einer Tasche verstaut, die am Einkaufswagen hing. Dies, so die Polizei, würden Diebe oft ausnutzen, um in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie aus der Tasche zu entwenden. Der Diebstahl wurde erst an der Kasse bemerkt. Schaden: 80 Euro. Kurz darauf, zwischen 14 und 14.25 Uhr, wurde eine 56-Jährige im Aldi-Markt in der Leipziger Straße bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse im Rucksack, der von den Dieben unbemerkt Augenblick geöffnet wurde. Neben Bargeld befanden sich persönliche Dokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit 280 Euro angegeben.

Die Polizei hat auch gleich ein paar Tipps, wie man sich schützen kann – und zwar schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen. Die Beamten verweisen darauf, dass Taschendiebe sich oft am typisch suchenden Blick erkennen lassen. „Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.“

Geraten wird, Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. „Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah“, lauten weitere Tipps der Polizei. Und die Beamten raten, Handtaschen im Restaurant, Kaufhaus oder Laden, selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung, nicht an Stuhllehnen zu hängen und nicht unbeaufsichtigt zu lassen.