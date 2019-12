Breitenworbis/Haynrode. Ein 37-Jähriger fährt mit seinem Caddy bei Breitenworbis am Donnerstag frontal in den Kreisel. Bereits am Mittwoch kam es zu einer Unfallflucht in Haynrode.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Kreisel-Unfälle bei Breitenworbis – Kran kommt zum Einsatz

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich in den vergangenen zwei Tagen an Kreiseln in der Region um Breitenworbis. Am Donnerstagvormittag folgte ein 37-Jähriger mit seinem Caddy nicht dem Straßenverlauf aus Richtung Bernterode kommend und fuhr frontal auf den Kreiselmittelpunkt auf. Der Caddy kippte um. Beim Unfallverursacher stellten die Polizisten einen Alkoholwert von über zwei Promille fest.

Die Feuerwehren aus Breitenworbis und Bernterode sicherten die Unfallstelle ab. Eine verletzte Person musste durch den Notarzt behandelt werden. Für die Bergungsarbeiten kam ein Kran zum Einsatz. Die Straße musste laut Andreas Kramer von der Feuerwehr Breitenworbis halbseitig gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr.

Bereits am Mittwochvormittag rückte die Feuerwehr Haynrode zur Beseitigung einer Ölspur an den Kreisel der neuen Ortsumfahrung am Abzweig nach Wallrode aus. Hier war ein bisher unbekannter Pkw aus Richtung Breitenworbis kommend über den Kreisel gefahren. Dabei wurde das Auto so stark beschädigt, dass es Fahrzeugteile und Öl verlor. Die Fahrt endete auf einem angrenzenden Feld. Laut Polizeisprecherin Fränze Töpfer nutzte der Unfallverursacher eine Ausfahrt, um aus dem Feld zu flüchten.

Die Kameraden der Feuerwehr Haynrode mussten eine kleisterpinselbreite Ölspur von der Straße entfernen. Diese zog sich auch rund 170 Meter über das Feld. Ebenso war der Umweltdienst Gunkel aus Wingerode im Einsatz, da das Unternehmen vom Freistaat Thüringen beauftragt ist, Verschmutzungen an Landesstraßen zu beseitigen. Ob Erdreich entfernt werden muss, stand gestern bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Die durch die Polizei sichergestellten Fahrzeugteile deuten laut Fränze Töpfer auf einen Audi hin. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise an die Polizei in Heiligenstadt telefonisch unter 03606/6510.