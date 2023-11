Zwei Männer attackieren und verletzen 19-Jährigen in Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis Ein 19-Jähriger ist von zwei Unbekannten in Leinefelde-Worbis angegriffen und verletzt worden. Unter anderem wurde er mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend, gegen 23.45 Uhr, wurde ein 19-Jähriger durch bislang unbekannte Täter angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, befand er Am Lunapark in Leinefelde-Worbis, als er von Unbekannten körperlich attackiert wurde und ihn die Täter mit Pfefferspray besprühten.

Der 19-Jährige wurde durch den Angriff verletzt. Die beiden Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer den Vorfall bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt (Aktenzeichen: 0298134) unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.