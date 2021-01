Zwei Millionen Euro werden am Rotenberg investiert

Die Landesstraße 1009 am Rotenberg ist zwischen dem Abzweig Neuendorf bis zum Abzweig Reinholterode aufgrund von Bauarbeiten derzeit voll gesperrt. Anfang Dezember erfolgten dort bereits umfangreiche Baumfällarbeiten, Mitte des Monats starteten dann die eigentlichen Bauleistungen, wie jetzt Andreas Bode, Leiter des Landesamtes für Bau und Verkehr, Region Nord, auf Anfrage mitteilte. Und vom 14. bis 16. Dezember sei der Asphaltoberbau der Straße abgefräst und abtransportiert worden. Während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel wurde die Baustelle gesichert und geschlossen, so Andreas Bode.

"Voraussichtlich ab dem 11. Januar werden die Arbeiten wieder aufgenommen, und es wird mit den erforderlichen Erdarbeiten begonnen." Zusätzlich zu den Absperreinrichtungen am Bauende, also am Abzweig Reinholterode, sowie am Bauanfang, am Abzweig Neuendorf, wurden innerhalb der Baustelle Erdwälle quer über die Fahrbahn aufgeschüttet, um ein widerrechtliches Befahren durch Kraftfahrzeuge zu verhindern. Ob das einen Erfolg hatte, kann Andreas Bode nicht sagen. Er appelliert jedoch an die Kraftfahrer, die ausgewiesene Umleitung zu beachten und auch zu nutzen.

Die Bauarbeiten am Rotenberg sollen planmäßig Anfang September 2021 beendet werden. Derzeit liegen sie laut Bode im Zeitplan. Die geplanten Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. "Aus straßenbaulicher Sicht ist es keine schwierige Baustelle. Im Bereich der Schadstelle wird der Straßenkörper durch eine ingenieurtechnische Konstruktion aus 'bewehrter Erde' gesichert, da die Standsicherheit des Straßenkörpers in diesem Bereich nicht mehr gegeben ist und wieder hergestellt werden muss", erklärt der Leiter des Landesamtes für Bau und Verkehr, Region Nord.

Die restlichen Bereiche der Landesstraße würden "entsprechend der gültigen Richtlinien und Regelwerke ausgebaut". Gebaut wird zwischen den Abzweigen Neuendorf und Reinholterode. Laut Andreas Bode soll der Abzweig Reinholterode allerdings mit ausgebaut werden, um später die Arbeiten in Richtung Günterode gewährleisten zu können. Der Abzweig Richtung Neuendorf werde zur gegenwärtigen Verkehrsführung benötigt und könnte bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Für die weiteren Abschnitte, beispielsweise Heiligenstadt - Günterode, so Andreas Bode, liege derzeit noch kein Baurecht vor. "Die Erneuerung dieser Bereiche ist aber für die nächsten Jahre vorgesehen. Ein genaues Baujahr ist hier aber noch nicht absehbar."

Lange Zeit war der Landesstraßenabschnitt am Rotenberg nur halbseitig per Ampelregelung befahrbar. Die über viele Monate andauernde Situation hatte bereits für reichlich Unmut gesorgt und die Kraftfahrer, darunter zahlreiche Pendler, auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Jetzt fährt ein Teil von ihnen über Leinefelde, um nach Heiligenstadt und in die angrenzenden Regionen zu kommen, andere nutzen die Verbindung über die niedersächsischen Dörfer Etzenborn und Weißenborn, um nach Siemerode und von dort in die Kreisstadt zu gelangen. Jedoch machen sich viele, darunter Schichtarbeiter, Sorgen, dass die Strecke, die den Eichsfeldkreis mit dem Landkreis Göttingen verbindet, von den Winterdiensten zu wenig in den Blick genommen wird.