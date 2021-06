Zwei Tote bei Absturz von Segelflugzeug

Eschwege. Beim Absturz eines Segelflugzeugs im nordhessischen Eschwege sind die beiden Insassen ums Leben gekommen.

Beim Absturz eines Segelflugzeuges auf einem Flugplatz bei Eschwege sind am Mittwoch der Pilot und ein weiterer Insasse ums Leben gekommen. Die 65 und 59 Jahre alten Männer seien noch am Unfallort in Nordhessen ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war die Maschine am Nachmittag zu einem Rundflug aufgebrochen. Beim Landeanflug auf den Flugplatz kam es demnach aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem Strömungsabriss. Der Pilot verlor dadurch die Kontrolle über den Flieger, der schließlich auf dem Boden aufschlug.

Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ermitteln nun zum Unfallhergang.

Pilot bei Absturz von Kleinflugzeug im Saale-Orla-Kreis gestorben - Über 150 Rettungskräfte im Einsatz

24-Jähriger bei versuchtem Ausbruch aus der Psychiatrie lebensbedrohlich verletzt