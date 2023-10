Zwei Unfälle nahe Heiligenstadt auf der A 38 rufen die Feuerwehr auf den Plan

Heiligenstadt. Zweimal kracht es bei Heiligenstadt heftig auf der A 38. In einem Fall muss die Autobahn längere Zeit voll gesperrt werden.

Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr Heiligenstadt wegen eines Verkehrsunfalls auf die Autobahn 38 ausrücken. „Die Unfallstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Heiligenstadt und Arenshausen“, berichtet Thomas Müller von der Feuerwehr.

Gegen 3.20 Uhr war dort ein in Richtung Göttingen fahrender Pkw mit dem Heck eines Sattelzuges kollidiert, schildert die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt. Der Pkw kam dabei entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und blockierte beide Fahrstreifen. „Der Fahrer konnte den stark beschädigten Pkw selbstständig verlassen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht“, so Thomas Müller. Die Feuerwehrkameraden trafen weitere Sicherungsmaßnahmen. So mussten sie unter anderem die Ausbreitung ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten verhindern. Nach einer Stunde war die Arbeit der Feuerwehr vor Ort beendet.

Kameraden verhindern langen Stillstand des Verkehr

Bereits am Freitag leistete die Feuerwehr Heiligenstadt bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 38 Hilfe. Dieses Mal auf der Gegenrichtung. Ein in Richtung Leipzig fahrender Pkw war zwischen den Anschlussstellen Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis verunglückt. Gegen 23 Uhr alarmierte die Leitstelle Eichsfeld Feuerwehr und Rettungsdienst. Wegen des Unfalls musste die Autobahn voll gesperrt werden. Der Fahrer befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Obhut des Rettungsdienstes. Er musste jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenstadt verhinderten, dass sich ausgelaufenes Öl weiter ausbreitete. In Absprache mit der Polizei sorgte die Feuerwehr außerdem dafür, dass der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen wieder fließen konnte. Nach zwei Stunden hatte die Feuerwehr ihren Einsatz vor Ort abgeschlossen.