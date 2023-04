Zwei Verletzte bei Mopedunfall – Transporterfahrer unter Alkoholeinfluss – Diebe im Gartenhaus

Böseckendorf Bei einem Mopedunfall sind eine 16-Jährige und ihr 15-jähriger Sozius verletzt worden. Außerdem trieben Diebe in einem Gartenhaus ihr Unwesen. Die Meldungen der Polizei für den Landkreis Eichsfeld.

Polizei stoppt Transporterfahrer

Am Freitag gegen 21.30 Uhr haben Polizisten in Marth einen 66-jährigen Fahrer eines Transporters kontrolliert. Laut den Angaben habe ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 1,06 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Zwei Mopeds kollidieren

Der 16-jährige Fahrer eines Mopeds wollte am Freitag gegen 18.40 Uhr in Böseckendorf von einem Grundstück in die Dorfstraße abbiegen. Dabei habe er ein von rechts kommendes Moped übersehen und es kam zur Kollision. Die 15-jährige Fahrerin und ihr 16-jähriger Sozius wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurde durch die Feuerwehr aufgenommen.

Einbrecher im Gartenhaus

Zwischen Donnerstag (16 Uhr) und Freitag (11.30 Uhr) sind Unbekannte in Beuren in ein Gartenhaus eingebrochen. Sie stahlen zwei Kettensägen und ein Schweißgerät im Wert von 700 Euro.

