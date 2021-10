Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 38 bei Leinefelde-Worbis

Heiligenstadt. Die Heiligenstädter Feuerwehr und der Rettungsdienst waren bei einem Unfall auf der A 38 im Einsatz.

Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist am Freitagabend auf der A utobahn 38 in Fahrtrichtung Leipzig in einen Unfall geraten. Die Unfallstelle lag etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis. Hier fanden die Einsatzkräfte einen stark beschädigten Pkw, aus dem Kühlflüssigkeit und Öl liefen. Die A 38 musste in dem Bereich voll gesperrt werden, da Betriebsflüssigkeiten und Trümmer über beide Fahrstreifen verteilt waren. Beide Pkw-Insassen kamen ins Krankenhaus. Gegen 2 Uhr folgte der nächste Einsatz, so Feuerwehrmann Thomas Müller. Der Rettungsdienst hatte Tragehilfe bei einem medizinischen Notfall angefordert.