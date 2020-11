Zwei Waldschenken für das Südeichsfeld

Wandern und Radfahren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, auch oder gerade wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie. Um weitere Touristen in die Region zu locken, und um Wanderwege aufzuwerten, entstand in den Gemeinden Dieterode und Krombach die Idee, zwei neue Waldschenken im Südeichsfeld aufzustellen. Mitinitiator des Projektes ist Markus Rippel, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar. Gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld Touristik (HVE) wurde für das Projekt schließlich ein Förderantrag gestellt.

Waldschenken laden nicht nur zum Picknick ein

Dieser wurde nun positiv beschieden. Mit 3180 Euro fördert der Freistaat Thüringen der zwei Waldschenken. Eine wird an den Dieteröder Klippen und die andere an einem passenden Platz in Krombach aufgestellt. Das soll laut Ute Morgenthal, Geschäftsführerin des HVE, im kommenden Frühjahr erfolgen. Derzeit werden die zwei Waldschenken von den Mitarbeitern der Lebenshilfe Leinefelde gebaut. „Für Wanderer und Radfahren sind sie willkommene Plätze, bei Regen oder starker Sonne bieten sie den Naturfreunden Schutz. Außerdem erlauben die überdachten Freisitze, sich die Zeit zum Ruhen zu nehmen oder laden auf ein Picknick ein“, so Ute Morgenthal. Man freue sich, dass man mit der Lebenshilfe Leinefelde einen regionalen Partner gefunden habe. „Zukunftsorientiert tragen Kooperationen in der Region und die Förderung der ansässigen Partner dazu bei, das Eichsfeld wirtschaftlich und kulturell zu stärken“, sagt Gerolf Wucherpfennig, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld Touristik.